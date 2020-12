Kaïs Saïed ressort son discours sur les complotistes et promet de dévoiler la vérité au peuple

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli, mercredi 16 décembre 2020, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi. A l’ordre du jour : la situation générale du pays et l’initiative de l’UGTT sur le dialogue national.

Mais, des échanges qu’il eût entre le locataire de Carthage et le chef de la Centrale syndicale, la présidence de la République n’a diffusé que le monologue de cinq minutes environ de Kaïs Saïed, suivi d’une allocution de deux petites minutes de Noureddine Taboubi.

A lire également Kaïs Saïed persiste et signe : Pas de dialogue avec les corrompus !

Les Tunisiens ont eu droit à une mise en scène, ô combien familière ! Kaïs Saïed - face à la caméra - a recousu quelques-unes des phrases cultes qu’il avait pu un jour sortir pour tisser un discours décousu et fort usité.

Fidèle à lui-même, il a puisé dans le champ lexical de la trahison pour, en conclusion, promettre - pour la énième fois - au peuple de dévoiler toute la vérité… un jour !

A lire également Kaïs Saïed ne sera pas à Sidi Bouzid pour fêter le 17-Décembre

« Ils ont créé des marécages, car ils ne peuvent vivre en dehors des marécages. Mais ceux qui veulent nous traîner là-dedans se trompent d’adresse. Chez nous, en Tunisie, nous ne succomberons jamais à leurs complots. Nous ne faillerons guère à nos promesses et jamais nous ne reviendrons sur nos engagements.»

A lire également Kaïs Saïed : Nous sommes ouverts à toutes les propositions sauf celles des corrompus !

« Je me suis engagé auprès de Dieu et auprès du peuple tunisien pour leur rester fidèle. J’userai de tous les moyens légaux. Je suis aujourd’hui avec le représentant de l’UGTT pour montrer que nous collaborons ensemble. Nous pouvons avoir des divergences sur les approches et les visions mais notre objectif est le même (…) Je n’ai jamais fait partie d’aucun parti et jamais je n’en intègrerai un. »

« Je suis prêt à dialoguer avec tout le monde mais ceux qui sont convoqués devant la justice leur place n’est autre que dans les palais de la justice. Il y a plusieurs traîtres, plusieurs collabo (…) Nous connaissons ceux qui veulent frapper le pays de l’intérieur. Nous avons un Etat, des institutions et des militants qui travaillent sur des solutions - ni régionales, ni sectorielles - mais nationales pour sauver la Tunisie. Le moment viendra et nous dévoilerons toutes les vérités au peuple ». C'est ce qu'a récité Kaïs Saïed, sans lancer ne serait-ce qu’un regard à son invité.





N.J.