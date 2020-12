Faouzi Mehdi : Aucune mesure exceptionnelle, pour l'instant, concernant le 31 décembre

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a indiqué, ce mercredi 16 décembre 2020, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm qu’il n’y a aucune mesure exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année, pour le moment.

Le ministre de la Santé a précisé qu’aucune mesure ne peut être annoncée avant la réunion de commission scientifique. « La commission scientifique est la seule habilitée à émettre de telles recommandations, en se basant sur une évaluation de la situation épidémique, tout en essayant de tenir compte de la conjoncture économique.

L’équation est difficile à résoudre, mais la santé des Tunisiens reste le paramètre le plus important. Pour cela, nous n’allons suivre aucun modèle et nous nous limiterons à la situation du pays ».





Rappelons que les mesures préventives prises par l’Etat, pour limiter la propagation du coronavirus prennent fin le 30 décembre 2020. Malgré un léger allègement, le couvre-feu de 20h jusqu’à 5h, est maintenu, et ce, tous les jours de la semaine, outre le maintien de l’interdiction des foires commerciales, des forums et des congrès. Et l’ouverture des cafés jusqu’à 19h, en retirant les chaises à 16h….

S.H