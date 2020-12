Oussama Khelifi en réponse au PDL : Votre discours populiste a mené à un bain de sang au sud !

Le président du bloc de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a tenu une conférence ce mardi 15 décembre 2020 pour expliquer le boycott des élus de son parti de la plénière consacrée à l'examen de la motion présentée par le PDL contre le blanchiment du terrorisme.

« Je suis ici pour expliquer pourquoi le bloc et le parti de Qalb Tounes ont décidé de boycotter des motions qui sèment la zizanie, qui n’intéressent pas le peuple tunisien et qui ne concernent pas ses intérêts », a-t-il indiqué en relisant un communiqué du 7 juillet dernier pour prouver que leur décision est antérieure au dépôt de mention du PDL.

Pour lui, le PDL et d’autres partis politiques « utilisent l’arme des motions pour diviser les Tunisiens, semer la zizanie et remettre sur le tapis des conflits idéologiques » et « font du chantage politique ».

« Qalb Tounes condamne le terrorisme et veut qu’on applique la loi anti-terroriste !», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Nous ne boycottons pas la séance pour la condamnation du terrorisme mais nous boycottons les séances de motions, l’article 141 étant utilisé dans le cadre d’enchères politiques et dans le cadre de campagnes électorales ».

Le député a également souligné : « Nous allons nous opposer, via la loi, via nos orientations politiques et via l’éclairage de l’opinion publique, aux mensonges et aux campagnes nous traitant de vendus ».

Il a poursuivi : « On leur demande d’épargner la Tunisie ! Ramenez nous une motion contre la pauvreté, qui aura un impact social et économique bénéfique ou qui propose des solutions aux Tunisiens et on participera à la défendre avec vous. (…) On ne participera pas à ces motions d’enchère politique et qui sert des agendas étrangers. On n’est pas dupes ! On résistera même si on est en train de payer un lourd tribut et on ne servira personne, sauf le peuple tunisien qui nous a élu ».

Il a estimé que c'est ce discours populiste qui a mené à un bain de sang dans le sud du pays et qui mènera à la division entre les régions.

