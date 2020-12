Echange d’amabilités entre deux anciens ministres de l’Education

Deux anciens ministres de l’Education se sont livrés, dans la soirée du 13 décembre 2020, à un échange d’accusations édifiant.

Le premier, Hatem Ben Salem, était l’invité de l’émission de Samir El Wefi sur Attessia. Il a déclaré que Mohamed Hamdi, son successeur au ministère de l’Education nationale, faisait envoyer une voiture du ministère au sud du pays pour lui ramener du tabac à mâcher (chiqué, « naffa »).

C’est sur Facebook que Mohamed Hamdi a répondu. Il a commencé par traiter Hatem Ben Salem d’ignoble et d’insignifiant. « C’est vrai que je n’ai été ministre que six mois dans un gouvernement que les lobbies de la corruption ont fait tomber. Mais, j’y suis entré propre et j’en suis sorti propre, pas comme toi. Je suis sorti par la porte la tête haute, et pas caché dans un Sefsari (habit traditionnel féminin, ndlr). Parler de chiqué est trop bas pour être un discours d’homme d’Etat. Mais excuse-moi, tu n’es pas un homme d’Etat, en admettant que tu sois un homme déjà », a écrit l’ancien ministre.

Plusieurs internautes se sont indignés du niveau atteint par deux anciens ministres, chargés de l’éducation qui plus est.

S.F