Attayar organise une manifestation contre la violence

Le parti Attayar a organisé une manifestation ce dimanche 13 décembre 2020, devant l’Assemblée des représentants du peuple, pour dénoncer la violence et le discours incitant à la haine et divisant la société tunisienne.

Le mouvement de protestation qui intervient à la suite de l’agression des députés Attayar, condamne les atteintes aux droits de la femme et aux acquis de l’Etat civil.

Les protestataires rassemblés ce matin devant l’assemblée ont scandé des slogans hostiles au mouvement Ennahdha, et plus particulièrement à Rached Ghannouchi, l’accusant d’assassinat et de terrorisme.

A lire également Hichem Ajbouni : Ghannouchi doit démissionner pour apaiser les tensions au Parlement !

S.H