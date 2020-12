Hamma Hammami : Lancement d’une nouvelle initiative nationale pour la chute du régime !

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a annoncé, vendredi 11 décembre 2020, le lancement d’une initiative nationale visant à « faire tomber le régime actuel » et « rectifier le processus de la révolution ».

L’initiative a été lancée par des organisations à l’instar de l’Uget et l’Union des chômeurs et des partis politiques, à savoir le mouvement la Tunisie en avant, le parti des travailleurs, Al Qotb, Al baâth, et le parti des patriotes démocrates unifié, Al Watad.

Des mouvements de protestation devraient se tenir contre le « système » de pouvoir, jugé « illégitime politiquement et constitutionnellement». Les porteurs de l’initiative ont pour objectif de « lutter contre le système actuel jusqu’à sa chute ».





Hamma Hammami a souligné dans une déclaration à Mosaïque FM que la Tunisie traverse une crise politique, sociale, économique et sécuritaire face à l’échec du système politique. Ce dernier contribue à la destruction du pays sur tous les niveaux, d’après Hamma hammami.

« Il faudra rectifier le processus de la révolution. L’objectif c’est de faire chuter le système pour instaurer un régime national et populaire capable de satisfaire les revendications des Tunisiens », dit-il.

Le président du parti des travailleurs estime que le dialogue national qui devrait être lancé prochainement n'était pas "la solution adéquate" pour faire face à la crise actuelle, dans la mesure où ce dialogue allait réunir les mêmes parties responsables de la crise.

C'est pour cela que ladite initiative a été lancée pour mettre fin aux problémes sociaux qui se posent actuellement, selon le leader de Gauche.

I.M.