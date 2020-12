Hichem Ajbouni : Ghannouchi doit démissionner pour apaiser les tensions au Parlement !

Le député d’Attayar, Hichem Ajbouni, est revenu, vendredi 11 décembre 2020, sur les ondes de Shems FM, sur le sit-in entamé depuis le 8 décembre courant par le Bloc démocrate en signe de protestation contre le silence du président de l’ARP, face à la montée de la violence et aux agressions subies par les députés.

Le député Attayar a fustigé la banalisation de la violence par le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi. Le sit-in du Bloc démocrate réclame, d'après M. Ajbouni, la démission du président de Parlement.

« Le président du Parlement veut blanchir la violence des élus Al Karama. Au lieu de dénoncer les agressions commises, il parle des affrontements, a-t-il précisé. On doit l'appeler la coalition de la violence et non de la dignité car les élus de ce bloc se doivent de respecter la dignité des mères célibataires aussi. Ce sont des fascistes qui ne respectent pas les opinions contraires aux leurs».

En soutenant que le président de l’ARP doit assumer sa responsabilité, M. Ajbouni a ajouté : « D’une manière ou d’une autre, tous les députés ont été victimes de violences faites par les élus Al Karama ».

« Nous avons appelé Rached Ghannouchi à émettre un communiqué pour dénoncer la violence et soutenir les victimes de violences mais nous n’avons pas eu de réponse. Le président de l’ARP veut protéger les députés Al Karama. Sa gestion partiale crée des tensions au sein du Parlement », a martelé le député Attayar. Il va jusqu'à appeler le président de l’ARP à démissionner, estimant que sa démission va apaiser les tensions.

Par ailleurs, M. Ajbouni a nié que les propositions d’Attayar étaient "populistes" soulignant que de nombreuses mesures sociales ont été présentées depuis le 6 décembre courant mais celles-ci ont été rejetées sous prétexte qu’elles ont été déjà présentées par le gouvernement.

Rappelons que Hichem Ajbouni avait fait porter la responsabilité des tensions survenues sous la coupole du Parlement ces derniers jours, au président de l’ARP, Rached Ghannouchi, à cause notamment de sa gestion « catastrophique » et « partiale ».

I.M.