JMC célèbre le Cyber Monday avec une édition spéciale de la Honda City et des équipements offerts

A l’occasion du Cyber Monday, Japanese Motors Company (JMC), distributeur officiel des véhicules particuliers de la marque Honda en Tunisie, propose à ses clients une nouvelle finition de la Honda City, baptisée Cyber Edition. Elle sera proposée dans limite du stock disponible.

A lire également Nous avons essayé la Honda City

La Honda City Cyber Edition est nantie, en plus des équipements présents sur la version EX, d'options pour une valeur ajoutée en termes de confort, technologie embarquée et connectivité. Au menu : un smartphone Samsung M11, deux tablettes 7" munies de 2 casques, des vitres arrières sur teintées et une sellerie en Cuir biton.

Il suffit de cliquer sur ce lien pour avoir une offre de prix.

Le Cyber Monday ainsi que le Black Friday sont une pratique commerciale nord-américaine (Etats-Unis et Canada) qui consiste à proposer des soldes importantes les jours suivant le repas de Thanksgiving. Ils marquent traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats de fin d’année.