Yadh Elloumi : Le PLF 2021 est un scandale pour le gouvernement Mechichi

Le député de Qalb Tounes, Yadh Elloumi, a qualifié, vendredi 4 décembre 2020, le projet de loi de finances 2021 présenté par le gouvernement Hichem Mechichi, de « scandale » lors d’une intervention sur la chaîne Attassia au sujet de l’adoption en commission du projet de loi de finances 2021.

A lire également La commission des finances approuve le PLF 2021 dans son intégralité

Le vote en commission du PLF 2021 a, notons-le, été marqué par des tensions entre les membres de la commission des Finances au Parlement et le ministre des Finances, Ali Kooli lequel a exigé, selon Yadh Elloumi de voter le PLF 2021 dans sa version originale rejetant ainsi les propositions d’amendements formulées par Qalb Tounes et Ennahdha.

Yadh Elloumi a expliqué que le chef du gouvernement avait mené la commission en bateau avant de changer d’avis alors que, jusqu’à la veille, il était d’accord pour que le projet de loi soit amendé avant sa discussion en plénière.

Notant qu’il avait voté contre ce projet de loi en plus de son collègue Ghazi Karoui, il a précisé qu’il avait émis des réserves sur les articles en lien avec l’augmentation de la pression fiscale et des taxes sur les exportations et les investissements.

N.J.