Sfax - Les jeunes médecins suspendent le travail à l’unité Covid de l’hôpital Hédi Chaker

L'Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé à travers un communiqué rendu public, ce jeudi 3 décembre 2020, que tous ses affiliés parmi les médecins internes et les résidents en charge d’assurer le service Covid à l’hôpital Hédi Chaker à Sfax sont appelés à suspendre le travail au sein de l'unité, à partir du lundi 07 décembre 2020 et d’assurer uniquement le travail au service des urgences de l'hôpital Habib Bourguiba et du service des secours médicaux d'urgence.

Cette décision restera en vigueur jusqu’à ce que l’administration procède à l’enlèvement de grandes quantités d’ordures ayant envahi les lieux, constituant ainsi un véritable danger aussi bien pour les agents que pour les patients, précise le communiqué.

L’OTJM assure que le travail reprendra d’une manière ordinaire dès le nettoyage des lieux, soulignant que cette situation illustre parfaitement l'état délabré de tout le système sanitaire en Tunisie.

S.H