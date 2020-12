Samir Cheffi à Kairouan : Nous sommes une seule nation et un seul peuple !

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège de l’Union régionale de travail de Kairouan le 3 décembre 2020.

Certains arboraient des drapeaux de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) ainsi que des écharpes. Des affiches étaient brandies par les manifestants avec des messages tels que "Travail, liberté et dignité nationale", "L’UGTT soupape de sécurité et force pour développer l’économie", "Pour un Kairouan meilleur", "Pour des politiques publiques efficaces et équitables".

Des chants de la centrale ont été scandés, ponctués par des slogans comme « Vive l’UGTT » et « Avec notre âme et notre sang, on se sacrifiera pour toi Kairouan ».

Présent à ce rassemblement, le secrétaire général adjoint de l’UGTT Samir Cheffi a prononcé un discours où il a mis en relief le droit de la région au développement et à une vie digne.

Et de soutenir que « ce rassemblement est un nouveau message de Kairouan à ceux qui lui veulent du mal, à ceux qui trompent sa population, ceux qui leur vendent des illusions, ceux qui n’ont pas respecté leur engagements ».

A lire également Grève générale à Kairouan

S’adressant à l’assistance, M. Cheffi a martelé : « Levez haut vos têtes, car la pauvreté n’est pas un défaut. La faute incombe à ceux qui volent les efforts des travailleurs et les richesses de cette région et de notre pays. La faute est de continuer la voie de l’exploitation et dans la voie des modèles de développement non-équitables, etc.

A lire également A Kairouan, une pauvreté endémique

L’UGTT ne se tient pas uniquement aux côtés des habitants de Kairouan mais aux côtés de la Tunisie car la Tunisie est notre nation et on n’acceptera pas ses appels haineux et régionaux, qui veulent transformer des manifestations et revendications légitimes en guerre entre les régions. Nous sommes une seule nation et un seul peuple ! Notre devenir est le même et nos ressources nationales uniques, c’est pour ça qu’elles doivent être divisées équitablement entre tous ! »

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT a profité de l'occasion pour s’attaquer aux ennemis de la centrale syndicale : « On dit à certains corbeaux qui s’attaquent à l’UGTT, le diffament et mentent, l’UGTT ne peut être attaquée par des nains moyenâgeux ».

I.N