La nouvelle Hyundai Grand i10 disponible chez Alpha Hyundai Motor à partir de 41.950 dinars

La nouvelle Hyundai Grand i10 est désormais disponible sur le marché tunisien chez Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, pour un prix qui démarre à partir de 41.950 dinars TTC.

En effet, la nouvelle mini-citadine, introduite sur le marché tunisien en 2014, ne cesse de gagner du terrain dans le segment A avec la présence permanente d'équipements habituellement réservés aux voitures des segments B et C. Bien positionnée dans le haut podium des ventes de son segment, la Hyundai Grand i10 enregistre un cumul de 13.405 voitures vendues depuis son lancement.

Dans le cadre de la stratégie de développement commercial, Alpha Hyundai Motor met à la disposition de sa clientèle un modèle revisité en 5 versions dont une version sedan et ce pour satisfaire toutes les préférences de sa clientèle. Outre la version populaire, la nouvelle Hyundai Grand i10 sera commercialisée en Tunisie dans les versions GLS (BVM), HG (BVM/BVA) et Sedan (BVM).

« La Hyundai Grand i10 s’apprête à franchir un nouveau palier en termes de maturité et de positionnement dans son segment. C’est l’une des championnes des ventes qui se diversifie et se différencie davantage pour répondre aux attentes de nos clients sur le segment A. La nouvelle génération de la Hyundai Grand i10 illustre parfaitement la stratégie de Hyundai en termes de démocratisation des nouvelles technologies », a déclaré le directeur général d’Alpha Hyundai Motor Mehdi Mahjoub.

Par rapport à sa devancière, le dernier arrivé de la famille « i » bénéficie de proportions optimisées. Sa plateforme visuelle est rehaussée par un toit surbaissé et une caisse élargie, en plus des nouvelles jantes aluminium, conférant à ce nouveau modèle un look empreint d’énergie et d’agilité.

La nouvelle Hyundai Grand i10 est disponible en configuration quatre ou cinq portes. Grâce à son empattement accru, l’habitabilité est améliorée. Avec un volume de 260 litres, son coffre se démarque des autres véhicules du segment.

Pour la version populaire, la Hyundai Grand i10 est disponible en carrosserie mono-ton ou bi-ton (deux couleurs). La voiture est dotée d’une commande au volant, une connectivité Bluetooth, USB et AUX ainsi que deux rétroviseurs électriques, d’airbags frontaux. Coté motorisation, le véhicule est équipé d’un moteur 3 cylindres MPi 1.0 litre développant une puissance de 66 ch (4 chevaux fiscaux) pour un couple de 96 Nm.

Pour la version GLS, les clients auront en plus des feux halogènes pour une meilleure visibilité sur les routes. Le véhicule est équipé d’un moteur 4 cylindres MPi de 1.2 litre développant 83 ch pour un couple de 118 Nm (5 chevaux fiscaux).

Alpha Hyundai Motor offre une version HG plus riche en options. Cette version, disponible également avec boite vitesse automatique, cumule l’ensemble des options précitées ci-dessus avec un radar de recul, un écran 8’’ (le plus grand du segment A), la fonctionnalité Smart Key, l’affichage numérique et la boite à gant réfrigérée. Le véhicule est équipé d’un moteur 4 cylindres MPi de 1.2 litre développant 83 ch pour un couple de 118 Nm (5 chevaux fiscaux).

Quant à la version Sedan, parfaite pour les familles, la Hyundai Grand i10 se dote de commandes au volant, une connectivité Bluetooth, USB et AUX ainsi que deux feux halogènes, d’un radar de recul et d’un écran 8’’.

La nouvelle Hyundai Grand i10 est proposée (hors version populaire) avec les prix suivant :

La version GLS à partir de 41.950 dinars TTC,

La version HG à partir de 44.500 dinars TTC,

La version Sedan à partir de 44.950 dinars TTC.

La version HG BVA à partir de 47950 DT TTC.

Avec une garantie constructeur de 5 ans, la nouvelle Hyundai Grand i10 sera disponible dans l’ensemble des agences agréées Alpha Hyundai Motor qui assurent également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque.

D’après communiqué