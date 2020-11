Affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants à Jelma

Les tensions ont atteint leur comble ce soir du mardi 24 novembre 2020 à Jelma, dans le gouvernorat de Sidi-Bouzid. Des affrontements ont eu lieu entre des citoyens sortis manifester contre la pénurie de Gaz naturel et les forces de l’ordre qui ont dû user des bombes lacrymogènes pour maitriser les protestataires.

Des mouvements de protestation ont démarré aujourd’hui à Jelma. Les habitants de la région ont exigé un programme de développement et l'approvisionnement en gaz. Les manifestants ont appelé à la tenue d'un conseil ministériel dédié à l’examen de la situation de la région et à défendre leur droit au développement et à l’emploi. Ils ont menacé de couper la distribution d'eau potable vers les autres régions, y compris vers Sfax, si le gouverneur de Sidi Bouzid ne se rend pas sur place pour écouter leurs revendications.

Rappelons que la pénurie de Gaz naturel est causée par le sit-in entamé à Gabès. Les manifestants ont bloqué l’accès à l’entrée sud du Groupe chimique au niveau des usines de mise en bouteille exprimant leur colère devant le laxisme de l’Etat face à la situation de la région et la non application des décisions annoncées lors de plusieurs conseils ministériels en faveur du gouvernorat.

M.B.Z