Rached Ghannouchi appelle à un dialogue national pour dépasser la crise

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a appelé, dans une déclaration accordée ce mardi 24 novembre 2020, à la télévision nationale, à un dialogue national élargi pour dépasser la crise économique, sociale et politique que traverse le pays.

Rached Ghannouchi a estimé qu’un tel dialogue est nécessaire pour résoudre la crise et entamer les réformes qui s’imposent sans passer par la force.

Il a souligné que le gouvernement a besoin d’une large assise politique pour engager des réformes et qu’il n’est pas possible de parvenir à cette fin sans un dialogue qui englobe la politique, l’économie, l’éthique et les différents courants ajoutant que la Tunisie doit envisager l’avenir allégée du poids des rancunes du passé.

M.B.Z