Vidéo : Agression du personnel médical à lhôpital de Menzel Temime

Une vidéo a été massivement partagée ce jeudi 19 novembre 2020, sur les réseaux sociaux. On y voit le personnel médical de l’hôpital de Menzel Temime se faire agresser, physiquement et verbalement, par des citoyens en colère. La vidéo a choqué la toile et scandalisé les Tunisiens.

Ces évènements rappellent tristement l’intrusion d’individus armés de couteaux dans le service des urgences de La Rabta, au mois d’octobre, et l’agression de l’équipe médicale et paramédicale sur place.

Les syndicats du personnel médical ont d’ailleurs lancé de nombreux appels pour exiger du gouvernement de renforcer la sécurité au niveau des hôpitaux.

M.B.Z