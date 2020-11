Nadia Akacha : La présidence veut rationaliser ses dépenses

Lors d'une audience au Parlement aujourd'hui, jeudi 19 novembre 2020, Nadia Akacha, la cheffe de cabinet du président de la République, Kaïs Saïed, a indiqué que le ministère des Finances a alloué un budget de 8,5 millions de dinars au budget de la présidence en tant que fonds pour l'organisation du Sommet de la Francophonie, critiquant ce chiffre et exprimant le refus de la présidence de la République d'une telle décision car ces dépenses ne devraient pas être incluses dans le budget présidentiel.

Nadia Akacha a souligné que le chef de l'État souhaite compresser les frais de la présidence et faire bon usage de toutes les dépenses en renforçant notamment la diplomatie et en s’engageant dans l'effort mondial de lutte contre le terrorisme ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la consécration de la justice.

La cheffe de cabinet a poursuivi en déplorant et en remettant en cause la réduction des dépenses allouées à l'investissement par le ministère des Finances, que la présidence entendait inclure dans les dépenses dédiées au programme anti-corruption.

Elle a déploré ce genre de décisions, soulignant que l’approche de Kaïs Saïed, depuis sa prise de fonction, est de préserver les fonds publics, améliorer la gouvernance et rationaliser les dépenses, déclarant que le président de la République, exige de comprimer les dépenses de la présidence.

Lors d'une audition à la commission des droits, des libertés et des relations extérieures, Nadia Akacha a présenté les axes les plus importants du budget présidentiel pour 2021.

Elle a précisé que le budget de la présidence de la République est basé, selon la vision de Kaïs Saïed, sur le programme de sécurité nationale et des relations extérieures visant à soutenir la sécurité nationale globale et multidimensionnelle, à une bonne représentation de la République tunisienne, au soutien aux relations extérieures et à la prospective et une planification stratégique globale.

La deuxième priorité, évoquée par Nadia Akacha, est le programme dédié à la garde présidentielle et à la protection des personnalités officielles. Axe qui accapare la plus grande partie du budget, car il comprend la protection du président de la République et des personnalités officielles à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la sécurisation des sièges souverains comme le Parlement et le palais du gouvernement, en plus de protéger les invités tunisiens et de lutter contre le terrorisme, en plus d’assurer la sécurité d’une dizaine de personnalités nationales qui ont fait l’objet de menaces.

Elle a enfin passé en revue le programme de pilotage et de soutien, qui comprend la réalisation de processus de suivi, d'évaluation et de supervision à travers le bon recrutement des ressources humaines, un travail de réhabilitation, de rationalisation des dépenses, d'assurer la consécration des principes de bonne gouvernance, de moderniser l’administration, de consacrer l’administration numérique, de rationaliser la consommation d'énergie, de consacrer des principes de bonne gestion des ressources.

