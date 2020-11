Le point sur les nouvelles mesures décidées au profit du secteur touristique

Le secteur touristique vit une situation de crise, étant pratiquement à l’arrêt depuis quelques mois à cause de la propagation du Covid-19. Les sociétés et professionnels du secteur sont en difficulté, atteignant précarité et faillite d’où la nécessité d’intervenir.

A cet effet, le gouvernement a décidé une batterie de mesures annoncée ce lundi 16 novembre 2020 par le ministre du Tourisme et de l'artisanat Habib Ammar lors d’une conférence de presse organisée à la Kasbah, et dont la seule condition est la sauvegarde des emplois et la continuité du payement des salaires

Le ministre a mis en relief les répercussions de l’actuelle crise sur les travailleurs qui se trouvent dans une situation sociale délicate. Pour lui, trois chiffres offrent un aperçu de la situation réelle du secteur : la baisse des entrées de 77,7%, la baisse des recettes touristiques de 61,7% et la baisse du nombre des nuitées de 80,5%.

Côté social, cinq mesures ont été mises en place. La première est la prise en charge des cotisations sociales patronales pour le quatrième trimestre 2020 ainsi que les premier et deuxième trimestres 2021 pour les employés placés en chômage technique par les sociétés touristiques qui ont arrêté complétement ou partiellement leurs activités.

Les salariés placés en chômage technique ainsi que les guides touristiques bénéficieront d’une prime de 200 dinars pendant la période du chômage technique (mesure 2).

Entre temps, un programme de recyclage et de formation continue sera mis en place au profit des travailleurs du secteur qui seront placés en chômage technique, en vertu d’un accord entre les fédérations professionnelles et l’Agence de formation dans les métiers du tourisme, dont le coût sera supporté exceptionnellement par le fonds de développement de la compétitivité (Fodec) dans le secteur touristique. Les participants bénéficieront d’une prime de présence de 300 dinars accordée à la fin de la formation (mesure 3).

S’agissant de la dette sociale jusqu’au troisième trimestre 2020, le principal sera rééchelonné avec annulation des pénalités de retard dès la fin de son payement (mesure 4). Les poursuites engagées dans ce cadre contre les sociétés touristiques seront suspendues pour toutes celles qui respectent le calendrier de l’échéancier fixé (mesure 5).

Au volet économique, six mesures ont été décidées. Ainsi, les agences de voyage ont été exemptées pendant six mois à partir de janvier 2021 du payement de la taxe due au Fodec et qui est de 2 dinars par siège, pour chaque véhicule de transport touristique (mesure 6).

Les entreprises touristiques et de l’artisanat auront droit à une prorogation des délais de dépôt de toutes les tranches des déclarations d’impôts sur les sociétés dues pour les résultats réalisés pour les années de 2019 et 2020, et ceci jusqu’au 31 décembre 2021, avec l’obligation de mettre en place un échéancier du rééchelonnement à partir de janvier 2022 (mesure 7).

Le site mis en place pour les sociétés sinistrées par le Covid-19 sera réactivé, afin de permettre aux entreprises touristiques de s’enregistrer sans conditions (mesure 8). En parallèle, un avenant du contrat a été signé avec la Société tunisienne de garantie (Sotugar) (mesure 9). Il a été décidé, dans ce cadre, une plus grande flexibilité dans l’application de la mesure permettant aux entreprises touristiques de bénéficier de la garantie bancaire de l’Etat (mesure 10). Il a été aussi de proroger le délai pour bénéficier de la ligne de financement de 10 millions de dinars au profit des artisans jusqu’à 2021 (mesure 11).

En outre, trois mesures ont été décidées au profit du tourisme intérieur, et qui se feront en coordination avec le ministère de la Santé.

Il sera permis, ainsi, aux touristes visitant le pays dans le cadre du tourisme saharien d’entrer en Tunisie, mais avec l’obligation de respecter le protocole sanitaire du tourisme et de rester en groupes encadrés (mesure 12).

Par ailleurs, un programme d’encouragement du tourisme intérieur sera mis en place, jusqu’au 31 mars 2021 et qui sera financé par le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique (mesure 13). Il sera complété par un programme de soutien de la liaison aérienne à l’aéroport international de Tozeur, afin d’encourager les réservations touristiques dans le sud-ouest du pays et qui sera également financé par Fodec Tourisme (mesure 14).

Le gouvernement est conscient de la nécessité d’accélérer la mise en place des réformes structurelles. Il a été décidé, dans ce cadre, la mise en place d’une commission ministérielle qui accueillera des représentants du ministère de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement, du Tourisme et de la Banque centrale de Tunisie, pour examiner les problèmes structurels du secteur, notamment relatifs à l’endettement, avec la proposition de solutions dans un délai ne dépassant pas les trois mois et qui seront soumises à un conseil ministériel restreint.

En réponse à une interrogation de Business News, Habib Ammar a indiqué que ces mesures sont complétées par d’autres si nécessaire.

Imen Nouira