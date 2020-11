Aicha Ben Belhassen à propos de la grève des magistrats : La situation est catastrophique !

La vice-présidente de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT), Aicha Ben Belhassen, est revenue, lundi 16 novembre 2020, sur les ondes de Shems FM, sur la grève de magistrats prévue à partir du jour-même.

Aicha Ben Belhassen a souligné que les motifs de grève étaient principalement « le désintérêt du gouvernement envers la dégradation de la situation sanitaire, sociale et financière des magistrats ».





« Les revendications sont légitimes et concernent la protection des magistrats à travers l’amélioration du système de couverture sanitaire, mais aucune réaction de la part des gouvernements successifs n’a été enregistrée », a-t-elle lancé. Et d’ajouter que les magistrats revendiquaient la tenue d’une rencontre avec le gouvernement, la mise en place de solutions efficaces notamment en ce qui concerne l’augmentation des salaires et l'instauration du fonds relatif à l’appui à la réforme de la Justice et la numérisation du travail administratif.

Mme Ben Belhassen a, dans ce sens, appelé à mettre en place des réformes structurelles et juridiques permettant de garantir l’exercice du métier dans des conditions favorables.

Elle a également déploré l’absence des mesures préventives pour protéger les magistrats face à la propagation du Coronavirus. « Il n'y a aucune prise en charge des magistrats atteints du Covid-19. C’est pour cela que trois juges sont décédés des suites du Coronavirus », a-t-elle avancé.

I.M.