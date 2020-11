Tarek Cherif : Les sociétés de jardinage sont une catastrophe et il faut privilégier les fonds dinvestissement

Le président de la Conect, Tarek Cherif a été présent, ce mercredi 11 novembre 2020, à La Matinale de Hamza Belloumi sur les ondes de Shems FM, pour revenir sur la situation économique dans le pays, et les principaux facteurs de développement dans les régions.

Dans ce contexte, Tarek Cherif s’est d’abord félicité de l’accord El Kamour, espérant, tout de même, qu’il n’y aura pas des répercussions négatives dans le reste des régions. « Le développement régional est un problème qui ne date pas d’aujourd’hui. Il fallait se pencher sur ce dossier plus tôt. Il y a beaucoup de manquements à ce niveau. Cela dit, après l’accord d’El Kamour, on espère qu’il n’y aura pas d’anarchie et des troubles dans les autres régions du pays ».

Par ailleurs, il a mis l’accent sur l’importance des fonds d’investissement dans les régions où il y a des richesses et des sources de production et de véritables opportunités d’investissement. « Nous avons besoin d’une création des richesses. Par la suite, il faut les répartir sur le reste des régions. Les sociétés de plantation et de jardinage sont une grande catastrophe et ne peuvent être en aucun cas la solution pour un développement durable. Il faut appuyer l’investissement et libérer l’initiative privée. C’est l’unique moyen durable ».

Le président de la Conect a insisté sur l’importance de mettre en place les réformes nécessaires dans tous les secteurs, pour assurer la relance économique, citant l’exemple de la France qui a commencé par la réforme du Code du Travail, faisant d’elle le premier pays à capter les investissements en Europe. « Pour avancer, il faut des réformes de fond et des réformes structurelles pour construire sur des bases solides », souligne-t-il.

S.H