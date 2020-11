Kia Seltos disponible chez City Cars à partir de 98.980 dinars

Crise sanitaire du Covid-19 oblige, City Cars, concessionnaire de la firme automobile coréenne Kia Motors en Tunisie, a annoncé virtuellement le lancement de son nouveau SUV compact de caractère, Kia Seltos.

A cette occasion, le directeur général de la marque coréenne Riadh Annabi a déclaré : « Kia est au rendez-vous avec l’innovation, en lançant un nouveau modèle qui souligne l’inventivité de notre marque et sa supériorité technologique. Aujourd’hui, on remarque dans le monde automobile des développements rapides et beaucoup de diversification, mais les tendances en termes de modèles vont globalement vers le SUV car ce type de véhicule offre beaucoup d’avantages dans l’utilisation et répond mieux aux besoins. Kia avec son avant-gardisme avec lequel elle s’est fait connaitre ses dernières années notamment via ses modèles et en particulier le Sportage qui représente la référence des SUV en Tunisie, le plus apprécié et le plus répandu. C’est pour ça que Kia ne cesse d’innover et d’apporter une valeur ajoutée ».

Et d’ajouter : « Je voulais mettre l’accent sur le service après-vente et l’état de préparation de nos équipes pour être au rendez-vous avec l’introduction de ce nouveau modèle. Une équipe formée principalement sur le plan technique mais aussi qui est formée à communiquer avec le client, à l’encadrer et à le conseiller ».

Le DG a souligné aussi la disponibilité des pièces de rechange d’origine outre le fait que la garantie du véhicule est de 5 ans.

Le Seltos associe design audacieux et détails raffinés, et se distingue de ses rivaux par sa posture verticale imposante. Son avant surélevé et son dégagement au sol de 18 cm lui confèrent une attitude rebelle et un esprit d’aventure. Sa calandre en museau de tigre signature de Kia, agrémentée de détails de type diamant originaux, lui confère une forte présence. Ses surfaces sculptées et ses lignes épurées lui donnent un profil distinctif.

En termes de confort et d’espace, le Seltos est en fait l’un des véhicules les plus intéressants du segment, aussi bien pour ses dimensions extérieures qu’intérieures. Avec sa longueur totale de 4,37 m, sa hauteur de 1,61 m et son empattement de 2,63 m, il offre l’un des intérieurs les plus vastes du segment. Son espace pour la tête de 1,02 m dans la première rangée de sièges, son espace pour les jambes de 0,96 m dans la deuxième rangée, et son espace de chargement de 752 litres derrière la deuxième rangée impressionneront et seront très pratiques pour les escapades de fin de semaine.

L'intérieur spacieux et accueillant combine une interface de conduite simple et intelligente avec des sièges fermes mais confortables et des équipements raffinés pour tous les occupants. Une suspension bien équilibrée procure une douceur de conduite. Un toit ouvrant disponible amplifie le sentiment d'espace de l'habitacle. Le décor est sophistiqué, mais il peut également être agrémenté avec des traitements de couleur audacieux.

Le tout nouveau Seltos est muni d’une foule de technologies passives et actives pour garder ses passagers en sécurité et connecté sur la route. Sa technologie permettra d'arriver à destination plus vigoureusement et efficacement mais en toute sécurité.

En effet, le SUV propose la gamme de technologies Kia Drive Wise pour rendre la conduite plus sûre et moins stressante. Elles entrent en jeu lorsque le conducteur change de voie sur une autoroute, quand il manœuvre dans un espace de stationnement restreint ou quand il recule dans la rue. La technologie de Seltos est dédiée à garder le conducteur concentré et informé, tout en contribuant à l’aider à se protéger du danger.

Sous le capot, le véhicule est équipé d’un moteur essence 4 cylindres de 140 chevaux Din (8 CV) accouplé à un boite automatique de 7 rapports. Il fait le 0-100 Km en 9.7 secondes pour une vitesse de pointe de 200 Km/H.

Selon Fares Hamdi, directeur commercial City Cars, le Seltos est actuellement disponible chez City Cars dans une finition très bien équipée compatible avec les besoins du client tunisien et avec un prix très raisonnable de 98.980 dinars et une garantie de 5 ans. Il a précisé que la configuration actuelele offre des options qui font partie du pack GT Line : calendre, feu avant et arrière à Led, les jantes 17 pouces, le chargeur de téléphone sans fil, etc.

Et de noter que si le pack GT Line était demandé, le concessionnaire répondra à la demande.

Pour sa part, Sofiene Hlaouet, directeur marketing City Cars, a noté que le véhicule peut être testé, il suffit de s’enregistrer via une plateforme dédiée. Il a précisé que dans un premier temps, les tests-drive seront disponibles au showroom du Kram et que dans un second temps, une tournée sera programmée ultérieurement dans plusieurs villes du pays.

Imen Nouira