Le bloc démocrate dénonce la réunion du 7 novembre du PDL, Abir Moussi répond !

Le bloc démocrate a rendu public un communiqué, ce samedi 7 novembre, pour condamner la réunion tenue par le parti destourien libre (PDL) à l’assemblée des représentants du peuple, considérant qu’il s’agit d’une exploitation des institutions de l’Etat à des fins partisanes.

Estimant qu’il s’agit d’un dépassement flagrant, le bloc parlementaire a fait porter la responsabilité à la présidence du Parlement, appelant le bureau de l’assemblée à ouvrir une enquête à ce sujet et faire face, fermement, à ces dépassements, tout en respectant les députés refusant l’exploitation des services publics à des fins partisanes.

Par ailleurs, le PDL a réagi à ces condamnations, précisant que le parti n’est pas responsable de la compréhension erronée de certaines parties et de leurs interprétations de l’action parlementaire, outre leur haine et rancune. Le parti a, dans ce contexte, publié un résumé de la journée parlementaire consacrée à la discussion du projet de loi relatif à la relance économique et la régularisation des infractions de change. Marquée par un discours d’ouverture prononcé par la présidente du PDL Abir Moussi, la réunion a été ponctuée par l’intervention de plusieurs experts autour de ce projet de loi.

Cela dit, la présidente du PDL a tenu à rappeler dans son mot d’ouverture, l’histoire de la Tunisie après l’indépendance, estimant qu’il ne faut renier aucune période de l’histoire, indépendamment de ses avantages et ses inconvénients. Elle est, également, revenue sur les accusations selon lesquelles elle aurait exploité le service public pour fêter l’anniversaire du 7 novembre, « Ces accusations témoignent de leur médiocrité et de leur rancune. Vous allez voir les répercussions de cette réunion et les réactions qui vont en découler. D’ailleurs, ils ont déjà commencé la rédaction de leurs communiqués. Ils vont dire que c’est de la provocation. Je leur dis, le 7 novembre, le 8, le 20 novembre, en 2020 ou 2021, nous serons là pour présenter nos idées, notre vision et nos projets modérés pour servir la Tunisie ».

S.H