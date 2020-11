Nabil Karoui : Nous allons dénoncer tous les responsables de la crise actuelle !

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui a été, présent pour la première fois, ce mercredi 4 novembre 2020, sur le plateau de la chaîne nationale pour revenir sur les principales questions et les derniers développements de l’actualité sur la scène nationale.

Dans un premier temps, Nabil Karoui a considéré que le gouvernement avait, au début, réussi à contenir l’épidémie grâce au confinement, soulignant que les répercussions n’étaient pas perceptibles au départ puisque cette mesure avait été adoptée pratiquement à l’échelle internationale. « Après, espérant le retour des ressources touristiques, ils ont ouvert les frontières. Finalement, il n’y a pas eu beaucoup de revenus touristiques, mais c’est le virus qui a pris du terrain ».

Interrogé sur l’absence de l'association Khalil Tounes des activités caritatives alors qu’elle était très active avant les élections, Nabil Karoui a assuré que le projet avait aidé beaucoup de Tunisiens. « Il y avait un énorme élan de solidarité et nous avons fait beaucoup d’interventions dans le domaine de la santé. Mais, il faut dire que l’efficacité des interventions était appuyée par l’Etat. Nos actions étaient ciblées et les autorités nous ont aidés à les orienter. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. L’élan de solidarité a diminué suite aux campagnes de dénigrement et de diffamation, et nous n’avons plus le même soutien de l’Etat. Nos actions ne passent plus à la télé, elles sont uniquement diffusées sur internet ».

Revenant sur la polémique suscitée par les caricatures portant atteinte au prophète Mohamed, le président de Qalb Tounes a indiqué : « Les sacrés et la religion sont une ligne rouge auxquelles il ne faut pas toucher, mais ces caricatures ont été publiées en France, et nous refusons toute forme d’ingérence dans les affaires internes d'un pays. Porter atteinte au sacré est inadmissible, mais ce n’est en aucun cas une raison justifiant la décapitation des innocents. D’ailleurs, le président de la République ou le chef du gouvernement auraient dû se rendre en France pour faire part du soutien de la Tunisie et de sa position refusant le terrorisme, d’autant plus qu’il s’est avéré que l’auteur de l'attaque de Nice était Tunisien ».

Nabil Karoui a, également, commenté la situation économique du pays assurant que la crise actuelle revient à la mauvaise gestion des finances publiques durant les dix dernières années. « Il faut aussi dire que le chiffres du budget de l’Etat ont été trafiqués durant les quatre années dernières. Il y a eu des manipulations énormes des chiffres pour des raisons électorales. Cette année, nous avons découvert un trou incroyable dans le budget quand nous avons présidé la commission des Finances au Parlement. La Tunisie est au bord du gouffre. Ils ont enfoncé le pays et sont partis par la suite. Qalb Tounes dénoncera tous les responsables ». Et d’ajouter que le gouvernement Mechichi doit faire porter la responsabilité de cette crise à toutes les personnes impliquées.

S.H