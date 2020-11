Lotfi Zitoun : De cette façon, Ennahdha ne peut pas faire avancer le pays

L’ancien ministre nahdhaoui, Lotfi Zitoun était l’invité de Shems FM dans la matinée du lundi 2 novembre 2020, pour revenir sur sa démission du Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha annoncée hier.

L’ancien membre de la structure du parti, selon son expression, a souligné qu’Ennahdha s’éloignait de plus en plus de ses objectifs notamment en matière de modernisation du parti, à cause des conflits organisationnels.

« Les communiqués publiés par les deux parties en conflit prolifèrent de discours idéologiques alors que l’objectif était d’éloigner la religion des conflits politiques (…) Pandémie ; inquiétudes ; crise économique, les partis ont fait chuter l’ex gouvernement, Un gouvernement non partisan et indépendant vient de s’instaurer, plusieurs projets de loi n’ont pas encore vu le jour essentiellement le projet relatif à la Cour constitutionnelle… la classe politique a prouvé son échec », a martelé M. Zitoun.

Il a ajouté que le parti, dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique, ne s’intéressait pas aux préoccupations des citoyens et ses dirigeants se contentaient de s’entretuer pour des raisons organisationnelles et des postes au sein du parti. « De cette façon, Ennahdha ne peut pas faire avancer le pays », a-t-il lancé soulignant qu’l ne voulait pas faire part des conflits régnant au sein du parti.

« Nous avons commis plusieurs erreurs politiques surtout le mauvais choix gouvernemental (gouvernement Jamli) et la chute du gouvernement (Fakhfakh) mais les partis ne cherchent pas à trouver des solutions. Après des négociations, ceux-ci ont choisi de se retirer et de faire pression sur le gouvernement actuel », a-t-il déploré.

« Ennahdha va devenir un gouvernement coalitionnaire et Rached Ghannouchi va faire des concessions pour retrouver l’union du parti, la condition principale pour sa continuité », a-t-il conclu.

I.M