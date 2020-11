Mohamed Ennaceur : Les politiciens nont aucune vision pour le futur de la Tunisie

L’ancien président de la République, Mohamed Ennaceur a été présent ce dimanche 1er novembre 2020, à l’émission « Portrait » d’Elyes Gharbi sur les ondes de Mosaïque Fm, pour revenir sur les principales étapes de sa carrière politique et donner son évaluation de la situation actuelle.

Mohamed Ennaceur a indiqué que plusieurs revendications ont été acquises durant les neuf années après la révolution, notamment, en ce qui concerne les droits de l’homme et les libertés, estimant que les libertés doivent être accompagnées d’un sens de la responsabilité sans porter atteinte à autrui. « Par contre, il y a eu une dégradation de la situation économique et sociale. L’Etat n’est plus respecté. D’autre part, ceux qui ont accédé au pouvoir après 2011 n’ont pas assuré le lien historique et n’ont pas tenu à construire une nouvelle Tunisie ».

L’ancien président de la République a assuré que le pacte social doit faire l’objet d’un large consensus entre plusieurs parties. « Ces parties doivent consacrer les acquis de l’Etat de l’indépendance et préserver les valeurs démocratiques de la révolution. Il est nécessaire de traiter les problématiques de la Tunisie en toute urgence. Il faut dire que la question principale demeure la vision future de la Tunisie, qui est complètement absente des programmes et perspectives des politiciens actuellement ».

Par ailleurs, il est revenu sur la question du dialogue national revendiqué par plusieurs personnalités nationales, assurant que ce dialogue doit constituer une solution aux grands problèmes de la Tunisie. Son objectif étant de construire un avenir commun à tous les Tunisiens. « Or, ce dialogue est difficile à mettre en place actuellement. Les temps avancent et les partis politiques vont changer, il y aura parmi le peuple tunisien ceux qui seront capables de construire cet avenir ».

Mohamed Ennaceur a, tout de même, fait part de sa déception de la rupture effectuée par les politiciens ayant rompu avec toute une ère de l’histoire de la Tunisie, considérant que cela constitue une tentative de supprimer toute une période de l’histoire de la Tunisie.

S.H