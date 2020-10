Rafik Boujdaria : Un confinement ciblé simpose pour casser la courbe épidémique

Le directeur de l'unité de l'urgence à l'hôpital Abderrahman Mami, Rafik Boujdaria, a appelé, mercredi 28 octobre 2020, à décréter l’état d’urgence sanitaire soulignant que le couvre-feu décrété dans certaines localités n’a pas donné les résultats escomptés.

“Les mesures visant à vivre avec le virus n’ont pas donné les résultats escomptés. Seuls 40% des Tunisiens appliquent les mesures de prévention et de distanciation physique, alors qu’on ne peut limiter la propagation de la pandémie que si on atteint un taux de respect des mesures de 90%”, a-t-il fait savoir lors d’une intervention dans la Matinale de Hamza Belloumi sur Shems FM.

“Les services de réanimation dans les hôpitaux sont presque saturés et le nombre de patients qui ont besoin d’oxygène a dépassé les 1100. La situation nécessite des mesures plus rigoureuses au niveau de la prévention et du système de santé”, a-t-il ajouté.

Rafik Boujdaria a noté que plusieurs pays avaient décrété l’état d’urgence sanitaire plaçant ainsi la santé en priorité nationale. “Cela veut dire que les moyens financiers et humains sont orientés en premier vers la lutte contre la pandémie”.

“Le couvre-feu n’a pas donné les résultats escomptés. Dans les meilleurs des cas, il réduit à 30% le nombre de contaminations, alors qu’aujourd’hui, le challenge est de réduire les décès”, a-t-il avancé.

“Pour ce faire, nous devons impérativement augmenter le nombre de lits de réanimation et décréter un confinement ciblé pendant quelques jours afin de casser la courbe de propagation”, a-t-il soutenu notant que plusieurs pays étrangers se dirigent vers un reconfinement.

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 52.399 cas sur un total de 330.412 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie et jusuq'au 24 octobre.

N.J.