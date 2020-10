Kamel Deguiche : la décision de la FTF concernant CS Chebba est illégale

La décision de la Fédération tunisienne de football (FTF), du 17 octobre courant, de geler les activités du Croissant sportif Chebien (CS Chebba) lui interdisant ainsi de s’inscrire pour la saison 2020-2021, est illégale, a affirmé le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle Kamel Deguiche lors de son passage à la plénière lundi 26 octobre 2020. La fédération reproche au club sportif de ne pas avoir finalisé, dans les temps, son dossier d’inscription.

M. Deguiche a soutenu que le ministère avait le droit d’intervenir dans les décisions de la fédération. Cette dernière était tenue d’appliquer son règlement intérieur qui a été amendé en décembre 2019. L’article 15 de ce même règlement stipule que le gel ou la suspension d’adhésion doit passer par une assemblée générale spéciale des clubs sportifs, ce qui n’a pas été respecté.

Le ministère a ainsi, selon son témoignage, a envoyé une correspondance à la FTF sur ce dossier depuis vendredi dernier. Il lui a été accordé trois jours pour répondre à cette correspondance.

Et de noter que l’article 21 du règlement intérieur permet au ministre du Sport de mettre fin à l’activité d’un ou plusieurs membres du bureau ou même de l’ensemble du bureau, à condition que cette décision soit argumentée par une faute ou une mauvaise gestion. Et d’affirmer que l’indépendance des structures sportives n’est pas un principe absolu et n’est pas un chèque en blanc pour la fédération afin qu’elle embrase le feu dans toute une région. En outre, il a estimé que la Fédération internationale de football association (Fifa) n’est pas un épouvantail à travers lequel on intimide les pays.

Il a indiqué que l’organisation internationale n’allait pas intervenir dans le dossier du CS Chebba.

Rappelons qu’ la suite de la décision de la FTF, la région de Chebba s’est embrasée.

Autre fait important, selon plusieurs médias de la place, le Comité national olympique tunisien a décidé de traduire le dossier du président de la FTF Wadiî Jari, devant la commission d’éthique (une commission indépendante élue par toutes les fédérations sportives, ndlr), et ceci suite à une réunion du comité exécutif qui s’est réuni la veille. CS Chebba a déposé une plainte à son encontre.

