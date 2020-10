Accord El Kamour : Tarek Haddad conteste encore !

Le représentant de la coordination El Kamour, Tarek Haddad a publié, ce lundi 26 octobre 2020, une vidéo en direct pour réagir au communiqué du gouverneur de Tataouine annonçant les termes de l’accord conclu et des modalités de son application.

Dans sa vidéo, Tarek Haddad a souligné au départ : « Le communiqué n’a pas été publié par la présidence du gouvernement, mais peu importe, le plus important est de parvenir à une solution ».

Et d’ajouter : « Nous sommes surpris de l’absence du point concernant le recrutement de 200 personnes des termes de l’accord publié. Nous étions persuadés qu’il sera inclus, mais il n’y était pas. Nous voulons parvenir à une solution à cette crise et nous voulons la reprise de la production mais pas à n’importe quel prix et pas dans la précipitation. Nous allons considérer qu’il s’agit d’une simple erreur qui s’est glissée dans le communiqué ou d’une omission, parce que nous voulons débloquer la situation, mais nous n’allons pas céder ».

Dans le communiqué publié ce soir par le gouvernorat de Tataouine, il est en effet question de 1000 recrutements dans la société d’Environnement, de Plantation et de Jardinage, sans aucune mention des 200 postes directs pour les habitants de Tataouine dans les sociétés pétrolières. Chose que dénonce Tarek Haddad qui affirme que « les termes de l'accord, tels que mentionnés dans ce communiqué, différent de ceux qui ont été validés en coulisses ».





Rappelons que le gouverneur de Tataouine a annoncé, aujourd’hui même, la signature des décisions de l’accord d’El Kamour, qui sont censées mettre fin à la crise.

S.H