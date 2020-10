Zouhaier Maghzaoui : Ghannouchi sest épuisé et épuise la Tunisie !

Commentant l’éventuelle désignation de l’ancien secrétaire général du RCD, Mohamed Ghariani, en tant que conseiller chargé du dossier de la réconciliation auprès de Rached Gahnnouchi, le député du bloc démocrate et dirigeant au mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a souligné, lundi 26 octobre 2020, que l'affaire de réconciliation ne concernait que le Parlement et non Rached Ghannouchi (président de l'assemblée des représentants du peuple, ndlr).

« Rached Ghannouchi ne peut que proposer une initiative et la soumettre devant l’ARP. Il veut s’approprier des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Il n’est pas le président de la République mais le président du Parlement. Il est donc choisi par les députés pour diriger le Parlement », a-t-il avancé lors de son intervention sur Shems FM.

Et d’ajouter : « selon Ghannouchi, le bon Rcdiste c’est celui qui obéit à ses ordres. Ghannouchi s’est épuisé et épuise la Tunisie. Il considère le Parlement comme une province et veut le transformer en République »

En ce qui concerne le dossier de la réconciliation, l’élu Echaâb a indiqué que Rached Ghannouchi voulait s’accaparer tous ces domaines en se rivalisant avec le chef d’Etat qui avait proposé une initiative législative de réconciliation pour les affaires de malversation.

I.M