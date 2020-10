Sami Tahri : Lamendement du décret-loi 116 est un pas vers la dictature !

Le secrétaire général adjoint de l'UGTT Sami Tahri a réitéré mardi 20 octobre 2020, son rejet de l’initiative législative proposée par le bloc Al Karama qui vise à amender le décret-loi 116 sur l’audiovisuel.

« Aujourd’hui, c’est la journée de la séparation entre la liberté et la dictature. L'adoption de ce projet est un pas vers la dictature ! », a-t-il lancé lors de son intervention sur Mosaïque FM.

Sami Tahri a ainsi dénoncé la décision du chef du gouvernement de retirer le projet de loi relatif à l’audiovisuel et soumis par l’ancien gouvernement, estimant que «Hichem Mechichi a trahi tout le monde en prenant cette décision ».

L’amendement du décret-loi 116 a pour but, selon M. Tahri, de porter atteinte à l’indépendance de la Haute autorité indépendante de communication audiovisuelle (Haica) et de la soumettre au principe des quotas partisans. Il permet également « d’ouvrir la porte devant l’argent sale, l’ingérence étrangère et les politiciens qui veulent s’accaparer la scène médiatique ».

Dans ce sens, le secrétaire général adjoint de l’UGTT a appelé les députés à voter contre l’initiative lancée par Al Karama, en vue de défendre l’indépendance et la liberté des médias.

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi devrait rencontrer le président de la République pour l’inciter à ne pas approuver ce projet, jugé inconstitutionnel, indique Sami Tahri.

I.M