Les journalistes protestent devant lARP contre lamendement du décret-loi 116

Plusieurs journalistes se sont rassemblés mardi 20 octobre 2020 devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour protester contre l’initiative proposée par le bloc Al Karama pour l’amendement du décret-loi 116 sur l’audiovisuel.

Les manifestants criaient des slogans appelant à préserver l’indépendance des médias. De nombreuses affiches ont été levées tout autour de la place : « L’amendement du décret 116 ne doit pas passer » « Un député du peuple et non d’une chaine TV » « Non à l’argent politique! ».





Trois blocs parlementaires ont décidé hier de boycotter la plénière dédiée à la proposition de loi, si la réunion du bureau de l’assemblée- prévue aujourd’hui- maintient le passage de cette proposition de loi au vote. Ces blocs sont : le bloc démocrate, le bloc de la Réforme nationale et le bloc Tahya Tounes.

Al Karama a soumis une initiative législative portant sur l’amendement du décret-loi 116 de 2011 qui régule la liberté de la communication audiovisuelle et en particulier sur le renouvellement de la composition de la Haica à travers l’élection de ses neuf membres par le Parlement à la majorité des voix.

L’initiative d’Al Karama prévoit également de supprimer les licences, jusque-là obligatoires, pour la création des chaînes TV et radios pour les remplacer par une simple déclaration.

I.M