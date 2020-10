Agression de Abir Moussi et de Mustapha Ben Ahmed à lARP

La présidente du PDL (Parti destourien libre) Abir Moussi a publié, ce lundi 19 octobre 2020, une vidéo en direct à l’issue de la réunion du bureau de l’ARP (Assemblée des représentants du peuple) pour dénoncer son agression ainsi que celle du chef du bloc Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, par Seïf Eddine Makhlouf et un autre député Al Karama. Il s'agit de Abdellatif Aloui, selon un communiqué publié par Tahya Tounes pour dénoncer l'agression subie par Mustapha Ben Ahmed.

« Seïf Eddine Makhlouf a insulté Mustapha Ben Ahmed lorsqu’il lui a indiqué que ce qu’il fait relève du banditisme. Il lui a donc dit " de la fermer " et l’a traité de " sale gueule " ! C’est inadmissible. Son collègue m’a lancé une bouteille d’eau en plastique ! », indique Abir Moussi en montrant la bouteille qui lui a été jetée. Elle a ajouté que la vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi n’est pas intervenue et s’est contentée de quitter, sans lever la réunion.

« Ils ont quitté la salle de réunion après les agressions. Nous n'allons pas nous taire et nous allons dénoncer tous leurs dépassements. Ce qui se passe à l’assemblée n’est pas possible et je tiens à le montrer aux Tunisiens ! », a assuré Abir Moussi.

S.H