Haykel Mekki : Nos gouvernants sont des gens ordinaires, sans rêve et sans volonté

Le député Echaâb et président de la Commission des Finances, de l'Économie générale et du Contrôle budgétaire à l’Assemblée des représentants du peuple, Haykel Mekki, a été l’invité de Hamza Belloumi dans la Matinale du vendredi 16 octobre 2020, sur Shems FM. Il est revenu, entre autres, sur la loi de Finances complémentaire pour 2020 et les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Il a affirmé que certaines mesures étaient incompréhensibles, notamment les restrictions imposées à quelques secteurs d’activités sans qu’il y ait des mécanismes d’appui économique.

“Il n‘y a aucune logique!”, a-t-il lancé.

“Trouver le juste équilibre entre la protection de la santé des citoyens sans pour autant toucher à leur gagne pain, est de la responsabilité du gouvernement”, a-t-il ajouté.

Interpellé sur le manque de moyens financiers de l’Etat, Haykel Mekki a soutenu : “Certes il n'y a pas de moyens financiers, mais il n’y a pas non plus de vision, de volonté réelle, d’intelligence exceptionnelle pour diriger ce pays. Nous n’avons que des gens ordinaires, sans rêve, sans volonté, qui se comportent tels des administrateurs et non en tant que gouvernants”.

“Un gouvernant doit se débrouiller, il doit être extraordinaire”, a-t-il martelé.

S'adressant au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, il a appelé celui-ci à ne pas “être un homme ordinaire alors que l’Etat était en train de se décomposer”.

Interrogé sur les nouveaux traits du paysage politique qui indiquent la présence d’une nouvelle ceinture politique autour de Hichem Mechichi; la nouvelle Troïka composée d’Ennahdha, Qalb Tounes et la coalition Al Karama, Haykel Mekki a avancé que cela était bien la perception dominante.

“Certaines nominations le confirment”, a-t-il assuré avant d’adresser un message au chef du gouvernement : “Votre force est dans votre indépendance. Soyez donc indépendant tel que vous l’avez signifié aux Tunisiens. Vous avez composé un gouvernement de compétences indépendantes car les partis ont échoué à assurer un gouvernement stable (...) ne le transformez pas en un gouvernement guidé par quelques partis qui ne cherchent qu’à servir leurs intérêts”.

N.J.