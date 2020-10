Covid-19 - Chokri Hammouda : Octobre, novembre et décembre seront durs !

Le directeur de l'Instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation dans le domaine de la santé, Chokri Hammouda, a été l’invité de Hamza Belloumi dans la Matinale de mercredi 14 octobre 2020 sur Shems FM. Il est revenu sur la situation épidémiologique de la Tunisie.

Depuis la réouverture des frontières le 27 juin, le pays a été frappé de plein fouet par une vague plus accélérée et plus dangereuse d’infection par le virus SARS-Cov-2 responsable de la pandémie Covid-19. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 32 556 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès s’élève lui à 478.

Interpellé sur l’évolution, Chokri Hammouda a estimé que les prochaines semaines seraient dures de par le nombre de contaminations en augmentation.

“La Science a prouvé qu’il y a corrélation entre le nombre de cas d’infection - qu’ils soient symptomatiques ou asymptomatiques - et celui des cas dits graves”, a-t-il indiqué.

Il a souligné que les efforts étaient orientés vers le traitement des cas graves mais aussi les moins dangereux afin de réduire le nombre de décès.

“Nous avons commencé, il y a de cela trois jours, à utiliser les tests rapides aux urgences pour pouvoir faire le tri et ainsi assurer une prise en charge plus efficace”, a-t-il affirmé.

Il a ajouté, dans ce sens, que la fiabilité des tests rapides qui servent à détecter le virus avait considérablement augmenté.

Interrogé sur les mesures à entreprendre pour les personnes qui redoutent une éventuelle contamination, Chokri Hammouda a expliqué que les personnes ayant des symptômes pouvaient s’adresser directement à leurs médecins de famille ou se déplacer à l’hôpital en prenant les précautions nécessaires.

Les personnes qui ne présentent pas de symptômes devraient, elles, s’isoler à domicile ou se rendre dans un centre Covid si un confinement à la maison n’est pas possible, selon le directeur de l'Instance nationale de l'évaluation, de l'assurance-qualité et de l'accréditation dans le domaine de la santé.

“Si au bout d’une dizaine de jours aucun symptôme n'apparaît, la personne peut retrouver son cours de vie normale car elle n’est plus contagieuse à ce stade”, a-t-il précisé.

Au sujet du programme Covax - le dispositif d'accès mondial pour un vaccin contre la Covid-19 mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) -, Chokri Hammouda a fait savoir que le dossier de la Tunisie avait été accepté et que l’agence onusienne fournirait l’équivalent de 3% de la population tunisienne en vaccins gratuitement.

N.J.