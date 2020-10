La Fédération de l'enseignement secondaire : suspension des cours pour une heure le 9 octobre

La Fédération de l’Enseignement secondaire a appelé les enseignants à suspendre les cours vendredi 9 octobre 2020, pendant une heure, soit la dernière heure de cours, en signe de protestation contre ce qu’elle a considéré comme désengagement du ministère de l’Education face à ses responsabilités dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au sein du milieu scolaire.





Le gouvernement avait annoncé le maintien des cours dans le respect strict du protocole sanitaire. Le ministre de l’Education a, lui, soutenu que l’interruption des cours était « plus dangereuse que le Covid-19 pour les élèves ».

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi 8 octobre 2020, la fédération a mis en garde contre l’insuffisance des moyens de prévention fournis par le ministère de l’Education.

« Il n’y a pas de moyens de protection nécessaires pour appliquer le protocole sanitaire et prévenir la propagation du virus au sein des établissements scolaires. Les quantités de gel et de masques ne sont pas suffisantes surtout celles distribuées aux zones démunies et certains établissements manquent même de produits d’hygiène (…) Nous n’acceptons pas de mettre en péril la santé des élèves ! », a-t-il déclaré soulignant que les cours devraient être suspendus à moins que le ministère s’engage à fournir les conditions nécessaires à l’application du protocole sanitaire.

Le gouvernement n’a pas consacré un budget pour permettre le maintien des cours, indique la Fédération soulignant qu’ aucune mesure concrète n’a été prise notamment en ce qui concerne les analyses effectuées pour les cas suspects, la vaccination, le confinement organisé (les enseignants n’ont pas la possibilité d’appliquer le confinement en cas de suspicion de Covid).

Tous nos articles sur le Coronavirus

I.M