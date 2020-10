Covid-19 : Les mesures proposées par les gouverneurs du Grand Tunis

Les représentants des commissions de lutte contre les catastrophes des quatre gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, La Manouba et Ben Arous) proposent d'instaurer un couvre-feu et des mesures exceptionnelles dans la région. Leurs propositions seront soumises au ministère de l’Intérieur et à la présidence de gouvernement, a indiqué le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue, dans une déclaration à Shems Fm, ce mercredi 7 octobre 2020, à l’issue d’une séance de travail restreinte qui a réuni notamment les quatre gouverneurs.

Ainsi, la proposition phare est de décréter un couvre-feu à partir de demain jeudi 8 octobre 2020 et qui se poursuivra durant quinze jours. Il sera de vigueur de 20h à 5h du matin du lundi au vendredi et de 18h à 5h du matin le weekend. Seront exemptés tous ceux qui travaillent durant la nuit outre les secteurs vitaux de réapprovisionnement, agriculture, boulangeries, etc. Les exemptés auront des autorisations de la part de leurs responsables.

Cette décision sera complétée par l’interdiction de chaises dans les cafés et restaurants (les clients devront passer des commandes à emporter, ndlr), par la fermeture des mosquées, la suspension des marchés hebdomadaires et une intensification des opérations de désinfection.

Pour l’instant, un confinement général n’est pas envisagé.