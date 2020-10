Zoghlami : Ennahdha ne votera pas pour le projet de loi protégeant les forces armées

Ennahdha ne votera pas pour l’adoption du projet de loi sur la répression des atteintes aux forces armée, a assuré ce mercredi 7 octobre 2020, l’élue Yamina Zoghlami.

« Toute loi qui contredit la Constitution, le mouvement ne la soutiendra pas ! », a-t-elle martelé.

La députée a expliqué, au micro de Wissal Kasraoui dans Houna Shems sur les ondes de Shems FM, que le bloc parlementaire a refusé le projet à cause de détails, notamment l’article 7.

Certes, Mme Zoghlami a admis : « Les forces armées réclament une protection, la protection de leurs familles et l’amélioration de leur situation financière et économique, ce qui est légitime ».

Et de soutenir que des lois ont été adoptées, justement pour protéger les sécuritaires, mais que malheureusement les arrêtés et textes applicatifs n’ont pas été publiés, ce qui est de la responsabilité commune du législateur et de l’exécutif.

La députée a demandé, dans ce cadre, d’écarter les forces armées de cette polémique.

I.N