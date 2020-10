Le SNJT et la société civile au Parlement pour contrer linitiative damendement du décret 116

Des représentants du gouvernement, de la société civile, et du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) ont organisé, mercredi 7 octobre 2020, une journée d’information dédiée au secteur de l’audiovisuel et l’initiative législative du bloc d’Al Karama sur l’amendement du décret 116 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica).

Organisée en ligne, cette journée a été présidée par le président de la Haica, Nouri Lajmi. Ont été, également, présents, l’ancienne ministre de la Justice et actuelle ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Relation avec les instances, Thouraya Jeribi, le président du SNJT, Mohamed Yassine Jelassi, la directrice du Bureau de Tunis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Elodie Cantier Aristide, le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Sami Tahri, et le président de l'Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) Fathi Jarray.

Le nouveau président du SNJT, Mohamed Yassine Jelassi, est revenu, en marge de cette journée virtuelle, sur le danger que représente l’initiative législative présentée par Al Karama et soutenue par le bloc de Qalb Tounes.

Il a affirmé que le Syndicat travaillait en étroite collaboration avec les composantes de la société civile afin de sensibiliser les journalistes sur la menace que représente cette initiative, d’une part et d’autre part convaincre les députés de « faire chuter ce projet » et ainsi passer à l’examen du projet de loi présenté par le gouvernement de Youssef Chahed.

En juillet, l’initiative législative présentée par la coalition Al Karama sur l’amendement du décret 116 a été approuvée, en un temps record, par la Commission des droits et des libertés au Parlement.

Al Karama a, alors, pu faire examiner son initiative en commission après que le gouvernement d’Elyes Fakhfakh a adressé, en juin, deux courriers officiels au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) demandant le report de l’examen et le retrait d’un certain nombre de projets de loi, notamment le projet de loi fondamentale sur la Haica déposé par le gouvernement sortant de Youssef Chahed.

L’initiative d’Al Karama vise à apporter au décret 116 des amendements sur le renouvellement de la composition de la Haica à travers l’élection de ses neuf membres par le Parlement à la majorité des voix et la suppression des licences, jusque-là obligatoires, pour la création des chaînes TV et radios pour les remplacer par une simple déclaration.

Mohamed Yassine Jelassi a indiqué, à ce propos, que la suppression des licences ouvrait surtout la porte à la corruption et au blanchiment d’argent.

La Haica a, rappelons-le, condamné cette initiative parlementaire soulignant que le timing coïncidait avec la décision de l'autorité publique d’appliquer les sentences à l’encontre des chaînes de télévision et de radio qui continuent de diffuser en toute illégalité, notamment la chaîne Nessma TV dont le propriétaire n’est autre que le fondateur du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui.

Le président du SNJT a signalé, dans ce sens, que le Syndicat avait entamé des discussions avec plusieurs députés et que certains chez Qalb Tounes et Al Karama maintenaient leur position en faveur de cette initiative puisque directement bénéficiaires.

Il a noté, cependant, que d’autres députés – au sein d’Ennahda, entre autres – étaient réceptifs aux appels des acteurs de l’audiovisuel sur la nécessité de rejeter cette initiative.

Mohamed Yassine Jelassi s’est montré optimiste affirmant que le moment était opportun pour se dresser contre l’initiative du bloc Al Karama et soutenir le projet de loi du gouvernement Chahed.

Soulignant qu’on ne peut voter une loi contestée par les premiers concernés, il a fait savoir que la semaine prochaine une délégation se rendrait au Parlement pour mobiliser les députés contre le projet d’Al Karama.

Pour la rentrée parlementaire, l’Assemblée des représentants du peuple envisage l’examen de plusieurs projets de loi et initiatives parlementaires, dont les amendements proposés par Al Karama.

N.J.