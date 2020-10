Saïd Aïdi : Deux erreurs ont été commises dans la lutte contre lépidémie

Le président du parti Beni Watani et ancien ministre de la Santé, Saïd Aïdi est intervenu, lundi 5 octobre 2020 sur les ondes de la Radio nationale pour évoquer la situation épidémiologique ainsi que les nouvelles mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé samedi 3 octobre de nouvelles mesures. Le Covid-19 sera considéré comme étant une maladie professionnelle pour les agents et les employés de la santé. 1200 lits oxygénés dans le public, 700 lits oxygénés dans le privé, 220 lits de réanimation dans le public et 220 lits réanimation dans le privé seront disponibles dans les hôpitaux et les cliniques d’ici fin octobre.

« Deux erreurs ont été commises dans la lutte contre l’épidémie : dire que nous avons vaincu le Covid-19 et ne planifier une stratégie pour prévenir une deuxième vague de l’épidémie », a lancé l'ancien ministre. Le gouvernement aurait dû, selon lui, mettre une stratégie en ce qui concerne les lits de réanimation et d’oxygène et les ressources humaines notamment la protection des agents de la santé.

« Il ne suffit pas de prendre des décisions, il faut savoir les mettre en œuvre car si l’Etat ne garantit pas les mesures prises, il y aura même un effet négatif sur le processus de la lutte contre l’épidémie » , a-t-il indiqué.

Commentant les mesures prises par le chef du gouvernement, Saïd Aïdi s’est interrogé sur la pertinence de décréter un confinement sanitaire seulement à Sousse et à Monastir, le maintien des cours- alors qu’ils ont été suspendus à Sousse-, la non interdiction des cafés et l’application du système de la séance unique.

« Nombreux citoyens pensent que l’Etat relâche sa prise. Pour cela, il faut avoir plus de courage et de force pour appliquer les mesures. Payer les ressources humaines, fournir des conditions favorables à l’application des mesures prises sont les principales mesures à prendre », a-t-il conclu.

Dans ce sens, il a appelé à tenir un congrès national de sauvetage, à l’initiative du président de la République, unissant les forces politiques et celles de la société civile ainsi que les organisations nationales.

Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé, dimanche 4 octobre 2020, 2509 nouveaux cas Covid-19 sur 7788 tests réalisés les 2 et 3 octobre et 45 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus

I.M