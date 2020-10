Le débat entre Donald Trump et Joe Biden se transforme en foire dempoigne

Le débat électoral entre le président américain Donald Trump et Joe Biden s’est transformé en une véritable foire d’empoigne. On peut même considérer ces 90 minutes comme étant les plus violentes de l’histoire de la présidentielle américaine.

Il s’agit là du premier débat entre les deux candidats avant l’élection du 3 novembre. Il a eu lieu à la Case Western Reserve University de Cleveland, dans l’Ohio, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre à 2 heures (heure de Tunis). Le débat a été animé par Chris Wallace, de Fox News, qui a eu bien du mal à calmer les deux septuagénaires.

Les phrases choc de ce débat entre Donald Trump et Joe Biden sont les suivantes :

Joe Biden :

- Tout le monde sait que c’est un menteur (à propos de Trump)

- Clown

- Pire président que les Etats-Unis n’ont jamais eus.

- Vous allez la fermer ?

- Les choses sont ce qu'elles sont parce que vous êtes ce que vous êtes

Joe Biden a par ailleurs épinglé Donald Trump à propos de l’épidémie du coronavirus le rendant responsable de la mort de 200.000 Américains, parce qu’il s’est occupé davantage de l’économie que de la santé des Américains.

Ce à quoi Donald Trump a répondu que Biden aurait perdu bien plus de personnes encore félicitant dans la foulée son administration.

Donald Trump

- Il n’y a rien d’intelligent en vous

- Pratiquement tout ce que je vois est plutôt du fait de la gauche

- Il a remis en doute la sincérité des élections évoquant de possibles fraudes

- le vainqueur ne sera pas connu avant des mois ; ça va mal finir

- marionnette de la gauche radicale

Donald Trump a par ailleurs cité le fils de Joe Biden, Hunter, ancien accroc à la cocaïne et renvoyé de l’armée en 2013.

Ce à quoi Joe Biden a répondu que son fils avait des problèmes de drogue comme beaucoup de personnes et que maintenant c’est de l’histoire ancienne, Hunter Biden ayant réglé ce problème.

R.B.H