Samia Abbou révèle son expérience avec le Covid-19

La députée et dirigeante au sein d’Attayar, Samia Abbou est intervenue, ce dimanche sur les ondes d’Express Fm, pour la première depuis sa contamination au Covid-19, pour faire part de son expérience avec la maladie, en tant que femme active dans la vie politique.

« Tout a commencé lorsque Mohamed Abbou avait ressenti des symptômes similaires à ceux d’un rhume. Il avait des doutes, mais je n’étais pas convaincue, puisque les symptômes n’étaient pas trop marqués. Toutefois, il a décidé de s’auto-isoler. Le lendemain, quand il a eu plus de fièvre, il a contacté un laboratoire privé pour se faire dépister. C’était à notre charge, bien évidemment. Le résultat s’est avéré positif. Il a, donc, informé le ministère afin que toutes les personnes l’ayant côtoyé soient averties. J’ai fait le test aussi. J’étais positive. Heureusement, mes enfants n’ont pas été contaminés parce que Mohamed Abbou avait pris les mesures préventives dès le départ », commence-t-elle par raconter.

La députée a poursuivi son témoignage: « Le plus grave dans l’histoire, c’est que je suis asymptomatique. J’aurais pu contaminer n'importe qui sans m'en rendre compte. Aujourd’hui, je découvre l’importance d’une bonne alimentation saine. Beaucoup de produits ne sont pas chers et à la portée de tout le monde, mais ils sont riches en vitamines. Il faut penser à réviser notre mode de vie. Cette expérience m’a permis d’ouvrir les yeux sur plusieurs mauvaises habitudes ».

Interrogée sur sa réaction après avoir découvert les résultats des tests, Samia Abbou a indiqué: « Pour un moment, j’étais très surprise et choquée. Ce virus monstre est bel et bien dans ma maison. Par la suite, je me suis ressaisie. Je suis très croyante, mais je suis très attachée à la vie. J’en ai fait un challenge personnel ».

D’autre part, elle a affirmé qu’elle n’arrive pas à se détacher de l’actualité et de ce qui se passe sur la scène nationale. « La politique c’est ma raison d’être, je ne peux pas décocher, même si j’en ai envie ou besoin ». Elle a ajouté qu’elle est en train de suivre tout ce qui se passe avec les membres du parti et qu’elle interagit avec eux tout en étant confinée.

Au final, elle a appelé tous les citoyens à prendre leurs précautions contre ce virus, notamment, pour les personnes fragiles dont l’immunité est affaiblie, que ce soit par l’âge ou par la maladie.

S.H