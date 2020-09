Hakim Ben Hammouda : Nous serons à près de 7% de récession à la fin de lannée

Hakim Ben Hammouda, ancien ministre des Finances et expert économique, était l’invité de Hamza Belloumi sur Shems FM pour revenir sur la situation en Tunisie.

Commentant l’arrêt de production du phosphate, M. Ben Hammouda a déclaré que le traitement des situations des régions intérieures est resté archaïque. Il a ajouté que la seule manière de résoudre le problème du phosphate était d’assurer le développement de la région.

Hakim Ben Hammouda a décrit la situation économique comme étant la plus catastrophique dans l’histoire de la Tunisie. « J’estime qu’en fin d’année nous serons à 7% de récession », a-t-il expliqué. Ce qui équivaudrait à près de 180 mille nouveaux chômeurs sur le marché.

« Mon problème est que les institutions de l’Etat ne sont plus capables de réfléchir et d’anticiper », a-t-il regretté. Il a également critiqué le projet de loi discuté actuellement à l’ARP concernant la relance économique en disant qu’il ne s’agit même pas d’un programme. Il s’agit d’une série de mesures fiscales, d’après l’expert. Il a, néanmoins, assuré que la situation économique globale est difficile et qu’il n’est facile pour personne de trouver des solutions.

Il faut un vrai programme économique de relance, d’après M. Ben Hammouda. Il a ajouté qu’il fallait également reprendre le dialogue avec les institutions financières internationales. « Cela fait quatre mois que nous ne parlons pas avec nos partenaires internationaux ! », a-t-il dénoncé.

S.F