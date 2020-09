Habib Ghedira : Les mesures du confinement ne sont plus utiles

Le membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus, Habib Ghedira, est revenu jeudi 17 septembre 2020, sur l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie.

Intervenant par téléphone sur les ondes de la Radio nationale, Habib Ghedira a indiqué qu’il n’y avait plus de clusters en Tunisie. Toutefois, toutes les communautés ou presque sont touchées par le Covid-19 (23 gouvernorats sur les 24).

Il a, dans ce sens, souligné que les mesures du confinement- adoptées au début de la propagation de la pandémie- n’étaient plus utiles et que les mesures générales à savoir le port du masque, la distanciation sociale et la mise en place des protocoles sanitaires, étaient plus efficaces.

« La responsabilité collective est la chose la plus importante dans la lutte contre la propagation du virus », a-t-il lancé.

Concernant la rentrée scolaire sur fond de risques liés au Covid, M. Ghedira a estimé que la reprise des cours était l’occasion, pour les élèves, pour apprendre comment vivre avec les virus.

« Les élèves doivent respecter les mesures barrières, notamment, laver les mains régulièrement pour éviter le risque d’être infecté et infecter d’autres personnes (…) Nous comptons sur l’aération des établissements éducatifs et le comportement responsable des enfants », a-t-il ajouté.

Rappelons que, le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 16 septembre 2020, que 477 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés le 14 septembre. Le bilan total atteint 8100 cas.

Depuis le 27 juin, date de la réouverture des frontières, 6898 cas et 79 décès ont été enregistrés.

I.M