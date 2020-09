Zouhair Maghzaoui : Mechichi ne doit pas céder au chantage des partis !

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui est revenu mercredi 9 septembre 2020, sur la rencontre que les dirigeants de son parti ont eu hier avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

« Le gouvernement, avec ses aspects positifs et négatifs, est celui de tous les Tunisiens ! Je ne pense pas que Hichem Mechichi suive les ordres des partis ayant voté en faveur de son gouvernement. Néanmoins, la réussite du gouvernement dépend de ses relations avec le Parlement et de la réalisation des aspirations du peuple (les cinq priorités définies dans son plan d’action)», a souligné Zouhair Maghzaoui sur les ondes de la radio Shems FM.

Le député Echaâb a ajouté que le bloc démocrate œuvrait pour créer un front parlementaire en vue de débattre des défis actuels au Parlement. La Cour constitutionnelle, la loi électorale, la relation entre l’ARP et le gouvernement sont, à son sens, les questions prioritaires à aborder dans les jours à venir.

« En présence des partis populistes et avec le maintien de Rached Ghannouch au perchoir, nous ne sommes pas très optimistes ! », a-t-il, cependant, lancé.

Zouhair Maghzaoui a également assuré que son parti demeurait dans l'opposition, mais il allait soutenir le chef du gouvernement pour faire sortir le pays de l’impasse.

« Nous allons soutenir, contrôler et critiquer Hichem Mechichi pour qu’il puisse rétablir la stabilité gouvernementale et qu'il ne cède pas au chantage de certaines parties politiques notamment celles qui ont dit: on va faire passer le gouvernement, ensuite remplacer certains ministres», a-t-il martelé.

« La relation positive entre le président de la République et Hichem Mechichi est très importante dans la mesure où elle facilite l’action gouvernementale », a-t-il conclu.

M. Maghzaoui a, par ailleurs, ajouté que Hichem Mechichi et les dirigeants du mouvement Echaâb avaient discuté, lors de la rencontre, de l’initiative lancée par Echaâb et des problèmes régionaux.

I.M