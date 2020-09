Le père des terroristes de Sousse: Ils ont changé en l'espace d'un mois !

Ridha Gaddes, le père des terroristes qui ont commis dimanche dernier l’attentat de Sousse, était présent ce mercredi 9 septembre 2020, sur le plateau de Jawhara FM pour revenir sur la radicalisation de ses fils et les circonstances de leur passage à l’acte.

Ridha Gaddes a indiqué que ses fils ont changé de comportement depuis des mois. « D’habitude joviaux et fêtards, ils se sont isolés et sont devenus taciturnes et retirés » a-t-il affirmé.

« Trois jours avant le drame, j’avais mis en garde l’Imam de la mosquée à laquelle je me rendais régulièrement pour comprendre ce qui leur arrivait, je lui ai dis qu’ils avaient changé, j’ai prévenu aussi l’autre personne, la troisième qui a commis l’attentat avec eux, je lui ai dis de laisser mes fils tranquilles et un autre aussi, je l’ai supplié de ne plus les embarquer dans ce genre d’histoires » a poursuivi M. Gaddes.

Il a expliqué que ses fils avaient un comportement étrange la veille de l’attentat et qu’ils avaient emprunté une camionnette laissant la voiture devant la porte le matin du drame. « J’allais les suivre à la mosquée mais leur mère, à qui ils se sont plaints, m’a dit de les lâcher. En les observant, j’avais eu un pressentiment. Je me suis levé à 5h50 pour aller à la mosquée vérifier, il n’y avait personne, il y avait juste la camionnette de mes fils, j’étais rassuré je suis allé prendre un café. Dix minutes plus tard, quelqu’un est venu dire qu’il y a eu un problème je suis allé en courant vérifier sur les lieux, à la mosquée et à la maison ils y étaient pas, j’ai alors suivi la piste jusqu’à ce que je me rende sur les lieux de l’affrontement avec les forces de l’ordre. J’ai vu mes fils se faire descendre devant mes yeux », a déclaré le père des terroristes.

Ridha Gaddes a affirmé qu’il n’a pas versé une larme pour ses fils mais uniquement pour les agents de la Garde victimes de l’attentat. « Je suis désolé, mes fils ont eu ce qu’ils méritaient mais cet agent, ces agents qui veillent sur nous, c’est eux qu’on doit pleurer. Si la famille du défunt accepte de me recevoir je m’y rendrai, s’ils veulent quelque chose de moi je suis prêt à leur donner. Je conseille aux gens de faire attention à leurs enfants. Je me suis plié en quatre pour eux, ils ne manquaient de rien » a-t-il confié, secoué par les larmes.

« Ils ont changé en l’espace d’un mois, du jour au lendemain ils sont devenus fermés, aussi têtus qu’un mur blindé infranchissable. L’un d’eux m’a dit qu’il ne voulait plus de mes voitures, de fêtes ni de rien. C’était la mosquée, que la mosquée et malgré mes supplications, mon dévouement et tous les moyens que j’ai déployé pour qu’ils sortent de cette spirale, rien n’y a fait. J’appelle les parents à faire attention à leurs enfants, que Dieu protège notre pays » a conclut M. Gaddes.

Rappelons que trois terroristes se sont attaqués, dimanche, à une patrouille sécuritaire de la Garde nationale en service au rond-point d’Akouda, menant vers la Baie des Anges (El Kantaoui – Sousse). Les trois terroristes, âgés de trente ans, 19 ans et 25 ans, ont foncé sur les deux agents de la Garde nationale avec leur véhicule, avant de les poignarder, tuant un agent et infligeant de graves blessures à un autre.

M.B.Z