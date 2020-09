Bouzid Nsiri : Il faut que les élèves reprennent les bancs de lécole !

Le directeur de la planification et des études au ministère de l'Éducation, Bouzid Nsiri, a confirmé, lors de son intervention ce mardi 8 septembre 2020, au micro de Wassim Ben Larbi sur Express FM, que la date officielle de la rentrée scolaire est maintenue au 15 septembre.

« Il y a une symbolique autour de cette date mais nous avons décidé de procéder à une rentrée progressive sur une semaine pour répondre aux exigences de la situation sanitaire et nous voulons éviter que les écoles soient bondées le premier jour. Nous souhaitons prendre le maximum de précautions pour garantir aux élèves une rentrée dans les meilleures conditions et nous allons fixer aujourd’hui les mesures et le protocole sanitaire que nous adopterons dans ce sens » a expliqué Bouzid Nsiri.

Bouzid Nsiri a souligné que la rentrée scolaire devient nécessaire dans la mesure où l’arrêt des cours, six mois durant, aura sans nul doute des répercussions sur la psychologie des élèves et sur leur comportement.

Le ministère de l’Education nationale a annoncé hier, que la rentrée est planifiée comme suit :

- Mardi 15 septembre 2020 : la première année primaire, la septième année de l’enseignement de base et la première année secondaire

- Mercredi 16 septembre : la deuxième année primaire, la huitième année de l’enseignement de base et la deuxième année secondaire

- Jeudi 17 septembre : la troisième année primaire, la neuvième année de l’enseignement de base et la troisième année secondaire

- Vendredi 18 septembre : la quatrième année primaire et la quatrième année secondaire

- Samedi 19 septembre : la cinquième et sixième année primaire





M.B.Z