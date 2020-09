Abdellatif Aloui : Notre alliance avec Qalb Tounes prendra la forme dun front parlementaire

Le député Al Karama Abdellatif Aloui, a indiqué, lors de son intervention ce mardi 8 septembre 2020, sur Express FM, que l’alliance entre la coalition et Qalb Tounes n’est pas classique mais qu’il s’agit plutôt d’une « coordination parlementaire ».

« Une alliance classique se situe au niveau d’un programme de gouvernance et de la façon dont le pays doit être gouverné. Pour ce qui est de notre alliance il s’agit plutôt de former un front parlementaire car nous avons constaté depuis un an ce qui ressemble à du laisser aller à l’ARP » a-t-il poursuivi.

Aloui a ajouté que cette collaboration devra permettre de faciliter le travail du parlement à travers ce front qui a été envisagé pour garantir un minimum de stabilité parlementaire et faciliter la mise en œuvre des préalables nécessaires à la stabilité politique avec l’instauration notamment de la Cour constitutionnelle.

Il a souligné que la position d’Al Karama à l'égard de Nabil Karoui n'a pas changé, car il a toujours une affaire en cours et il ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire, mais que les députés Qalb Tounes ont été élus et que rien n’empêche un rapprochement si l’intérêt du pays l’exige.

Le député Al Karama a ensuite attaqué le député Attayar, Hichem Ajbouni, le qualifiant de futile, de ridicule et de manipulable, et affirmant qu’il n’y connait rien au discours politique.

« Il s’est avéré que son parti est le parechoc des fascistes de l’ancien système et aussi le parechoc de la corruption. Ils se sont alliés avec Chahed après l’avoir laminé puis ont couvert Fakhfakh » a-t-il confié.

