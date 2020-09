"Ghannouchi, assassin !, aux funérailles de ladjudant Sami Mrabet

“Ghannouchi, assassin !”. C’est ainsi que les citoyens présents aux funérailles de l’adjudant Sami Mrabet ont choisi d’accompagner le défunt à sa dernière demeure.

A la sortie du cortège funéraire, des slogans accusateurs ont été scandés haut et fort par la foule contre le président de l’Assemblée des représentants du peuple et leader du mouvement islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, faisant ainsi le lien entre le terrorisme, un phénomène qui a frappé la Tunisie à plusieurs reprises après la révolution, et l’islam politique hissé au pouvoir en octobre 2011.

L'adjudant Sami Mrabet a, rappelons-le, succombé à ses blessures, dimanche 6 septembre 2020, à l’hôpital de Sahloul dans le gouvernorat de Sousse.

Trois terroristes se sont attaqués, tôt dans la matinée de dimanche, à une patrouille sécuritaire de la Garde nationale en service au rond-point d’Akouda, menant vers la Baie des Anges (El Kantaoui – Sousse). Les trois terroristes ont foncé sur les deux agents de la Garde nationale avec leur véhicule, avant de les poignarder, leur causant de graves blessures.

Cet attentat intervient tout juste après l'investiture de Hichem Mechichi, nouveau chef du gouvernement et anciennement, ministre de l’Intérieur sous le gouvernement Fakhfakh. Il a d'ailleurs assisté aux funérailles du martyr Sami Mrabet.

N.J.