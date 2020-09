Azouz Baalal : La relation entre lAlgérie et la Tunisie est exceptionnelle !

L’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azouz Baalal, a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie suite à l’acte terroriste ayant visé hier une patrouille de la Garde nationale à Sousse et fait une victime, l’adjudant Sami Mrabet.

Invité par Boubaker Akecha, sur Mosaïque FM, ce lundi 7 septembre 2020, l’ambassadeur a souligné que les liens qui unissent la Tunisie à l’Algérie dépassent le volet sécuritaire même s’il en est l’un des piliers.

« Il est vrai que je n’apparais pas souvent dans les médias tunisiens mais je n’y vois aucune objection. Si je suis en relation avec les médias tunisiens c’est pour promouvoir les relations bilatérales qui sont connues de tous les citoyens algériens et tunisiens. Je promeut cette relation étroite autant que je le ferai pour un produit de qualité » a indiqué l’ambassadeur.

Il a ajouté que les présidents Kaïs Saïed et Abdelmajid Tebboune communiquent régulièrement ainsi que les ministres des Affaires étrangères des deux pays, précisant qu’il reçoit lui-même de nombreux acteurs politiques tunisiens.

« Il y a des acquis indéniables depuis 2011 en Tunisie mais l’Algérie n’admettra jamais de prodiguer des leçons ou d’émettre des jugements sur un autre pays comme elle ne l’accepterait pas elle-même venant des autres. Cela ne veut pas dire que nous sommes indifférents à ce qui se passe en Tunisie, bien au contraire, nous sommes deux pays voisins et proches et nous avons des défis communs. Notre relation et notre position ne dépendent pas des résultats des élections, absolument pas » a poursuivi l’ambassadeur.

Il a précisé que la relation entre l’Algérie et la Tunisie est gravée dans le marbre et le fruit d’une histoire commune. « Notre relation est exceptionnelle, elle est sincère et basée sur le respect et la bienveillance mutuels » a ajouté Azouz Baalal.

L’ambassadeur a démenti, par ailleurs, la rumeur selon laquelle l’Algérie allait cesser de fournir du gaz à la Tunisie pour défaut de paiement, précisant que le démenti qu’a publié le ministère tunisien de l’Energie n’a pas aussi bien circulé que l’information mensongère.

Sur le dossier libyen, Azouz Baalal a souligné que l’Algérie comme la Tunisie préconise une solution pacifique à la crise libyenne, sans ingérence ou intervention étrangère. « Notre seul agenda est la stabilité en Libye et la sécurité de ses citoyens. La coordination entre la Tunisie et l’Algérie sur le dossier libyen existe bel et bien et nos positions convergent » a-t-il conclu.

M.B.Z