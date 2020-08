MG Motors : Vente de la première voiture électrique en Tunisie

MG Motors annonce la première vente effectuée au début du mois d’août de son modèle électrique baptisé « EZS » en Tunisie. La marque d’origine britannique -déjà bien implantée dans le pays- est fière de cette première vente en Tunisie qui vient apporter un souffle nouveau sur tout le secteur automobile, ouvrant de nouvelles perspectives au marché tunisien du véhicule électrique.

Une première dans le pays !

MG Motors a conçu cette voiture comme l’allié idéal pour une utilisation en ville comme sur la route, où son agilité et sa robustesse font d’elle un produit technologique d’exception.

Il est à rappeler que la EZS est le premier SUV urbain 100% électrique ayant obtenu son homologation en Tunisie depuis le début de l’année 2020.

Sensible à l’écologie et fan de MG, le client de la EZS a précisé que grâce, au bon déploiement de la marque à l’échelle mondiale, l’acquisition de sa EZS vient saluer la qualité des voitures MG. En effet, il a pu tester la voiture à Paris et c’est sans aucune difficulté qu’il a pu la commander en Tunisie.

Par ailleurs, MG a mis à disposition du client une borne de recharge rapide à son domicile atteignant 80% d’autonomie en 40 minutes.

À noter que le réseau de bornes de recharge est en plein essor en Tunisie et que MG Motors ne lésine pas sur les moyens pour le développer.