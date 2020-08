Kaïs Saïed tient à garder Walid Zidi et il le fait savoir !

Evincé dans la matinée par Hichem Mechichi, Walid Zidi a été reçu dans l’après-midi par Kaïs Saïed...avec les honneurs.

Ce jeudi 27 août 2020, le chef de l’Etat Kaïs Saïed a décidé d’ignorer totalement la décision prise, plus tôt dans la journée, par le chef du gouvernement qu’il a lui-même désigné, et de recevoir au palais de Carthage un ministre remercié par ce dernier. A quoi joue Kaïs Saïed? Cherche-t-il à prouver à Hichem Mechichi qu'il n'en a que faire de sa décision, prise il y a à peine quelques heures, et qu'il a décidé de s'en tenir à la liste initiale qui lui a été soumise ?

En effet, lors de cette visite, le président de la République Kaïs Saïed a exprimé son « soutien inconditionnel et sa confiance totale » à Walid Zidi, affirmant qu’il « dépassera tous les obstacles pour mener à bien sa mission » et insistant sur « sa capacité totale à assumer ce poste ».

Dans une vidéo de 6 minutes, publiée sur la page officielle de Carthage, Kaïs Saïed et Walid Zidi discutent poésie, littérature et Coran. Kaïs Saïed en profite, d’ailleurs, pour tancer « ceux qui ont émis des réserves » [quant aux compétences de M. Zidi] en affirmant que : « l’être humain peut perdre la vue mais pas la clairvoyance ».





Walid Zidi est le seul des ministres initialement proposés par Hichem Mechichi à avoir été, pour le moment, reçu par Kaïs Saïed. Le portefeuille des Affaires culturelles n'est pourtant pas du ressort du chef de l'Etat qui n'a de droit de regard que sur ceux de la Défense et des Affaires étrangères. Les tensions entre Saïed et Mechichi semblent débuter alors que le gouvernement n'a pas encore obtenu la confiance du Parlement.

Le proposé au poste de ministre des Affaires culturelles dans la liste initiale présentée par Hichem Mechichi le 24 août 2020 a en effet été remplacé ce matin du 27 août. Hichem Mechichi ne lui a pas pardonné son « indécision ». Le chef du gouvernement proposé a jugé « intolérable » le fait « d’hésiter à servir la patrie et répondre à un devoir national ».

« Suite aux déclarations de Walid Zidi, proposé au ministère des Affaires culturelles, et dans lesquelles il a exprimé sa réticence à assumer cette responsabilité, le chargé de la formation du nouveau gouvernement, Hichem Mechichi annonce le remplacement de M. Zidi par une autre personnalité », lit-on dans un communiqué des services de communication de Mechichi parvenu à Business News aujourd’hui.

Mercredi 26 août 2020, dans un statut privé sur son profil Facebook, Walid Zidi a décliné le portefeuille proposé par Hichem Mechichi pour se rétracter dans la foulée. Dans un statut sur son profil Facebook, il a écrit: « Dieu seul sait que je n’échangerais l’université pour rien au monde. J’ai refusé le portefeuille ! ».

Dans la même soirée, Walid Zidi est intervenu, sur les ondes de Mosaïque FM, confirmant le statut publié précédemment mais en annonçant que son désistement n’était pas définitif et qu’il ne quitterait donc pas l’équipe.

